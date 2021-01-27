السعودية اليوم / البرازيل تسجّل 61963 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واس

سجّلت البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية, 61963 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة بلغت ثمانية ملايين و933356 إصابة، ووفاة 218878.

// انتهى //

06:51ت م

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برازيليا 14 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 27 يناير 2021 م واسسجّلت البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية, 61963 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1214 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة بلغت ثمانية ملايين و933356 إصابة، ووفاة 218878.// انتهى //06:51ت م0004

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