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مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم

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مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم

الأربعاء 1442/6/14 هـ الموافق 2021/01/27 م واس

الثلاثاء 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس
05:50ت م
0222

www.spa.gov.sa/2184064

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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