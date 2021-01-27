الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-27

تركي آل الشيخ عن أفكار الترفيه: لن يجد السعودي صعوبة في تحقيق الأحلام

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ أنه سيتم الإعلان قريبًا عن مبادرة أفكار الترفيه.

وقال آل الشيخ عبر حسابه بموقع تويتر: “قرب وقت تنفيذ أفكار المبدعين، قريبًا راح نعلن عن التفاصيل”.

أفكار خارج الصندوق:

وأضاف تركي آل الشيخ: سعيد جدًا بالافكار التي شاهدتها.. شباب وشابات سعوديين رائعين ومتحمسين ويفكرون خارج الصندوق.. نسعى في هيئة الترفيه وكل منسوبيها لتسهيل فرصة نجاحهم … بدعم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. لن يجد السعودي صعوبة في تحقيق الأحلام”.

12 ألف فكرة:

ونشر تركي آل الشيخ إنفوجرافيك ضمن مبادرة أفكار الترفيه، حيث وصلت للمبادرة 12 ألف فكرة وسيتم اختيار 25 فكرة بدلًا من 20 فكرة بسبب تنوع وابتكار المبادرات المقدمة.

وبحسب الإنفوجرافيك، الأفكار موزعة على مناطق المملكة و50% منها ستقام خارج المدن الكبرى، فيما قدم أغلب الأفكار أفراد وشركات صغيرة وناشئة.

التفاصيل بعد أسبوعين:

وبدأت هيئة الترفيه التواصل مع أصحاب الأفكار وسيتم الإعلان عن التفاصيل بعد أسبوعين.

