الجزيرة تكافل ترفع رأس مالها إلى أكثر من 470 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي عقد مساء يوم أمس الثلاثاء حضوريًا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة، بعد اكتمال النصاب القانوني في مقر الشركة بمدينة جدة.

دمج سوليدرتي السعودية للتكافل في شركة الجزيرة:

وبحسب بيان نشرته موقع تداول، اليوم الأربعاء، وافقت الجمعية على دمج شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في شركة الجزيرة تكافل تعاوني وفقًا لأحكام المواد (191) و(192) و(193) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م 3 بتاريخ 28-1-1437هـ “نظام الشركات” من خلال إصدار 0.482656120 سهم في شركة الجزيرة تكافل تعاوني مقابل كل سهم في شركة سوليدرتي السعودية للتكافل “صفقة الاندماج”، وذلك وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج بين الجزيرة وسوليدرتي.

زيادة رأس المال:

كما تم الموافقة على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة الجزيرة تكافل تعاوني و شركة سوليدرتي السعودية للتكافل بتاريخ 04-01-1442هـ (الموافق 23-08-2020م)، وكذلك الموافقة على زيادة رأس مال شركة الجزيرة تكافل تعاوني من 350 مليون ريال إلى 470 مليون و64 ألف ريال.

وكذلك تم الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لشركة الجزيرة تكافل تعاوني المتعلقة بصفقة الاندماج، والموافقة على تفويض مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة.



