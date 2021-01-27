الصحة: المكملات الغذائية ليست مخصصة لعلاج أو منع الإصابة بـ كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكدت وزارة الصحة أن المكملات الغذائية ليست مخصصة لعلاج أو منع الإصابة بفيروس كورونا المستجد ولكن قد يكون لبعض الفيتامينات والمعادن تأثيرات على كيفية عمل نظام المناعة لمحاربة العدوى مثل فيتامين سي وفيتامين د والزنك.

توضيح من الصحة:

وشددت ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر حساب “الصحة 937” بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، على أنه لا يجب تناول تلك الفيتامينات بدون استشارة الطبيب المعالج.

مخاطر الإفراط في الفيتامينات:

وكان مستشفى مدينة الملك فهد الطبية بالرياض قد كشف عن مخاطر الإفراط في تناول المكملات الغذائية وأضرارها.

وذكر المستشفى أن تناول كميات كبيرة من فيتامين “د” يؤثر سلبًا على الدماغ والكبد، وأن الإفراط في أخذ الكالسيوم يؤثر على وظائف الكلى وامتصاص الحديد، ويؤدي أيضًا في نقص المغنيسيوم، وقد يؤدي تناول كميات كبيرة من فيتامين “ج” أو الزنك إلى التقلصات والغثيان والإسهال، وقد ينتج عن تناول فيتامين الحديد بكميات كبيرة إلى حالات التسمم.

