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أمين منطقة الرياض يحضر حفل السفارة الهندية احتفاءً باليوم الوطني لبلادها

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الرياض - محمد عبدالله - في قصر الثقافة بحي السفارات

حضر الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض حفل سفارة جمهورية الهند لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات في الرياض وذلك نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية الهند لدى المملكة أوصاف سعيد وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلف مشاري بن علي بن نحيت وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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