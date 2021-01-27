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مجلس الوزراء: تعديل مسمى برنامج «طبيب سعودي تحت التدريب»

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الرياض - محمد عبدالله - إلى برنامج «تدريب الممارسين الصحيين»

عقد مجلس الوزراء جلسته عبر الاتصال المرئيّ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعلن المجلس -خلال اجتماعه- تعديل اسم برنامج (طبيب سعودي تحت التدريب) إلى (برنامج تدريب الممارسين الصحيين )، وإضافة فئة الأخصائيين من غير الأطباء المقبولين في البرامج التدريبية المنفّذة بالهيئة للتخصصات الصحية إلى البرنامج.

كما أعلن تطبيق سلّم أجور الممارسين الصحيين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية، المعتمد بالأمر السامي رقم (4097/ م ب) وتاريخ 25/ 6/ 1432هـ، على المتدربين الملتحقين بالبرنامج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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