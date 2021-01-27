مجلس الوزراء: تعديل مسمى برنامج «طبيب سعودي تحت التدريب»

عقد مجلس الوزراء جلسته عبر الاتصال المرئيّ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعلن المجلس -خلال اجتماعه- تعديل اسم برنامج (طبيب سعودي تحت التدريب) إلى (برنامج تدريب الممارسين الصحيين )، وإضافة فئة الأخصائيين من غير الأطباء المقبولين في البرامج التدريبية المنفّذة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى البرنامج.

كما أعلن تطبيق سلّم أجور الممارسين الصحيين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية، المعتمد بالأمر السامي رقم (4097/ م ب) وتاريخ 25/ 6/ 1432هـ، على المتدربين الملتحقين بالبرنامج.