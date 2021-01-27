ما هو رقم طوارئ المياه بالسعودية ؟ هذا ما نجيب عليه في السطور القادمة، إذ قامت شركة المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية بتخصيص رقم مجاني للطوارئ تستقبل من خلاله الشركة الشكاوى والاستفسارات، وهو واحد من بين الخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء، حيث تقديم خدمة الاتصال الموحد طوارئ المياه بالسعودية، اليكم المزيد من التفاصيل، والاستعلام عن رقم طوارئ المياه السعودية.

ما هو رقم طوارئ المياه السعودية ؟

أتاحت الشركة الوطنية للمياه بالمملكة العربية السعودية رقم موحد لطوارئ المياه، تستقبل من خلاله بلاغات وشكاوى المواطنين بالمملكة العربية السعودية، والمقيمين على أراضيها، والإبلاغ عن حالات انقطاع المياه، وحالات التسرب وغيرها.

هذا ويتاح رقم طوارئ المياه السعودية على مدار 24 ساعة، حيث يمكن لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة من الاتصال عبر رقم 939 أو عبر الرقم 800441110 وتقديم الشكاوي والسؤال عن أية استفسارات بشأن المياه.

شركة المياه الوطنية بالسعودية

شركة المياه الوطنية بالمملكة العربية السعودية هي شركة سعودية مساهمة تم تأسيسها في 2008، تابعة بالكامل إلى صندوق الاستثمارات العامة، كما أنها تقدم الكثير من خدمات المياه والصرف الصحي للعملاء، وتعمل على ربط المنازل بشبكات المياه والصرف الصحي وتأمين مياه الشرب.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية