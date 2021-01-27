

نيويورك 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

أقام معالي مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، حفل وداع للدكتور خالد منزلاوي الذي انتهت فترة عمله كنائب للمندوب الدائم في وفد المملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وأعرب السفير المعلمي، عن شكره وتقديره لجهود الدكتور منزلاوي أثناء عمله ضمن وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، سائلاً المولى جل وعلا له دوام التوفيق والنجاح.

من جانبه, قدم منزلاوي الشكر لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ولمعالي السفير عبدالله المعلمي، على منحه الفرصة لخدمة المملكة كنائب للمندوب الدائم للوفد في الأمم المتحدة.

حضر الحفل عدد من مسؤولي الأمم المتحدة والوفود الأخرى، وأعضاء وفد المملكة في نيويورك.

// انتهى //

03:31ت م

0221





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / السفير المعلمي يقيم حفل وداع لنائب وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.