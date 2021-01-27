شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. رد فعل مثير من أمير الحدود الشمالية تجاه مواطن قدم له " البقل " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى):

أظهر مقطع فيديو، رد فعل مثير لأمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، تجاه مواطن قدم له " البقل ".

وجاء ذلك خلال جولته التي قام بها لقريتي قيصومة فيحان وحدق الجندة، حيث بدا في الفيديو، الأمير فيصل بن خالد، يأخذ قطعة من صندوق البقل.

ورصد المقطع، المواطن يلح على الأمير فيصل بن خالد، أن يأخذ واحدة أخرى، فقال له أمير الحدود الشمالية:" طالبك وحده تكفي ".

ورد المواطن: " عط خوياك"، فأخذ الأمير فيصل بن خالد واحدة أخرى، حيث قال المواطن: " طول ما حكومتنا بخير احنا بخير ".

وكانت الجولة تضمنت تفقد أمير الحدود الشمالية منتزه المناشبي وأم العصافير البري، كما تابع المشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين ميدانيا.