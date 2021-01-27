الخارجية المصرية: نتعاون مع السعودية لتأمين البحر الأحمر

جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، التأكيد على تضامن القاهرة مع المملكة العربية السعودية والتعاون معها لتأمين البحر الأحمر.

وقال الوزير، في بيان أدلى به أمام مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، إن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بأمن البحر الأحمر وسبل تعزيز أوجه التعاون بين الدول المشاطئة له، وقد تكللت تلك الجهود المصرية، بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بصياغة الميثاق التأسيسي لمجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، والذي يضم في عضويته ثماني دول، ليمثل الآلية الجامعة لتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات بين الدول المشاطئة وتحجيم التدخلات الأجنبية في شئونه، وقد دخل الميثاق حيز النفاذ في 29 أكتوبر 2020.

وأضاف «شكري»، إن مصر منذ البداية تحرص على طبيعة العلاقات مع الدول العربية؛ مميزة ومتصلة بتاريخنا المشترك، وكانت السياسات التي أدت إلى قطيعة مع قطر من الأمور التي تألمنا منها مع الحرص على العلاقات الطيبة بين الشعبين، قائلا: «إن السياسة تأخذ نواحي مغايرة ونحن كنا وما زلنا متضامين مع أشقاءنا في السعودية والإمارات في إطار الدفاع وحماية المصالح المشتركة وأخذ موقف جماعي»، لافتا إلى مصر أولت اهتماماً بالغاً خلال السنوات الماضية بتعزيز التعاون مع الدول الصديقة في منطقة شرق المتوسط، وفي هذا الصدد فقد تم تدشين آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات الفنية والسياسية والعسكري.

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