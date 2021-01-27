السعودية اليوم / مصر تسجّل 643 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

سجّلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية, 643 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 163129 من ضمنهم 127433 إصابة جرى شفاؤها، و 9067 حالة وفاة.

// انتهى //

02:25ت م

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القاهرة 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واسسجّلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية, 643 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19), و55 حالة وفاة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس بلغ 163129 من ضمنهم 127433 إصابة جرى شفاؤها، و 9067 حالة وفاة.// انتهى //02:25ت م0215

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