

جنيف 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم أن لقاحات فيروس (كوفيد - 19) تمنح العالم فرصة للسيطرة على الجائحة، محذرا في الوقت نفسه على ألا تُبدد.

وقال المدير العام للمنظمة في ختام أعمال الدورة 148 للمجلس التنفيذي للصحة العالمية التي أقيمت في جنيف اليوم: إنه في الوقت الذي توفر الدول الغنية اللقاح لشعوبها تنتظر الدول الأقل نموا وصول اللقاحات, مبيناً أنّ عدم وصول اللقاحات بشكل منصف للجميع ستكبد الاقتصاد العالمي خسائر تصل إلي 9،2 تريليونات دولار، نصفها ستتكبدها الدول الغنية.

ودعا أدهانوم إلى سد الفجوة في تمويل مسرع للمنتجات الطبية لمكافحة كوفيد 19 للعام الجاري وقيمتها 26 مليار دولار.

// انتهى //

01:29ت م

0213





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الصحة العالمية" : لقاحات فيروس (كوفيد - 19) تمنح العالم فرصة للسيطرة على الجائحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.