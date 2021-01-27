شكرا لقرائتكم خبر عن 36 جمعية صحية تحقق معايير كفاءة الأداء والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية