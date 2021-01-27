شكرا لقرائتكم خبر عن 36 جمعية صحية تحقق معايير كفاءة الأداء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حققت 36 جمعية صحية معايير كفاءة الأداء لعام 2020، وفقا لتقرير الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. وحصدت الجمعية السعودية لتقويم الأسنان جائزة الهيئة للتميز كأفضل جمعية صحية لحصولها على المركز الأول في الفئة «أ» من أصل 50 تم تصنيفها إلى 5 فئات حسب تحقيق معايير الأداء لكل جمعية. وأعلنت الهيئة، خلال الملتقى السنوي للجمعيات الصحية، الذي نظمته أمس الأول، إطلاق نظام العضويات الموحد للجمعيات الصحية لتسهيل عملية إصدار العضويات للراغبين بالانضمام لعضوية الجمعيات، فيما كرمت عددا من الجمعيات نظير إعداد أدلة الممارسة المهنية. وأكد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية د. أيمن عبده، أهمية ودور الجمعيات الصحية في خدمة التخصصات المختلفة، ودورها في إثراء البحث العلمي، وخدمة الممارسين الصحيين، لافتا إلى ضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء بعملها والحرص على جودة مخرجاتها، لضمان رفع تصنيف الجمعيات لأعلى المستويات وتفعيل دورها في المجتمع الصحي.