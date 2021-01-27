شكرا لقرائتكم خبر عن «القيادة» تهنئ رئيس البرتغال بالولاية الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية البرتغالية، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية. وقال الملك المفدى: «يسرنا بمناسبة فوزكم بولاية رئاسية ثانية، أن نبعث لكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، ولشعب الجمهورية البرتغالية الصديق التقدم والازدهار».

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لرئيس الجمهورية البرتغالية، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية. وقال سمو ولي العهد: «يسعدني بمناسبة فوز فخامتكم بولاية رئاسية ثانية، أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الصديق».