شكرا لقرائتكم خبر عن «جدة للإبداع» تستقبل 364 مبادرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت اللجنة التنفيذية لجائزة جدة للإبداع عن إحصائيات الجائزة، في عامها الرابع، وذلك منذ تدشينها مطلع نوفمبر الماضي، ضمن ملتقى مكة الثقافي «كيف نكون قدوة».

وأظهرت الإحصائية زيارة أكثر من 166 ألف زائر جديد لمنصة الجائزة وأكثر من 200 ألف مشاهدة خلال 80 يوما، فيما استقبلت المنصة 291 مبادرة أفراد و5 مبادرات أمنية و68 مبادرة لمجالات الجائزة الأخرى بمجموع 364 مبادرة.

وتضم الجائزة بالنسخة الحالية 6 مجالات هي الإبداع في العالم الرقمي، والإبداع الحكومي، والإبداع الأمني، والإبداع المجتمعي، وإبداع رواد الأعمال، والإبداع في تحسين جودة الحياة.