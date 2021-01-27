شكرا لقرائتكم خبر عن 58 ألف «لوحي» للطلبة ذوي الدخل المحدود بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أن مبادرة سموه لدعم الطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود «تعلم من منزلك»، حققت مستهدفاتها بعد الدعم المقدم من الصندوق المجتمعي الذي تجاوز الـ 18 مليون ريال.

وأوضح سموه، خلال استقباله وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي، بمكتبه في قصر الحكم أمس، أن المبادرة وفرت أكثر من 58 ألف جهاز حاسب لوحي، مشيدا بتعاون الجميع من الجهات الحكومية والخيرية ورجال الأعمال في المساهمة بواجب وطني واجتماعي لمساعدة الطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود في التعلم عن بعد وتمكينهم من استمرار تعليمهم.

ونوه سموه بما يحظى به التعليم من اهتمام بالغ من القيادة الحكيمة وما يشهده من عناية خاصة في ظل جائحة كورونا وتحوله إلى تعليم -عن بعد-، إذ تأتي المبادرة امتدادا ودعما لمسيرة التعليم بالشراكة المجتمعية مع العديد من المؤسسات الخيرية ورجال الأعمال والشركات التجارية.