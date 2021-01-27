شكرا لقرائتكم خبر عن حقائب شتوية لـ2171 أسرة بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده في توزيع كسوة الشتاء للأسر اللاجئة والأكثر احتياجًا في الأردن، وجرى أمس الأول، توزيع 2,171 حقيبة شتوية بالإضافة إلى 4,342 بطانية، استفاد منها 2171 أسرة في محافظات عمّان والزرقاء والبلقاء والمفرق وإربد. ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا في الأردن.