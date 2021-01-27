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مركز الملك سلمان يجري 6 جراحات قلب لأطفال المكلا

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الدمام - شريف احمد - أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال اليوم الأول لحملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا، 6 عمليات جراحية منها 4 جراحات قلب مفتوح، واثنتان للقسطرة تكللت جميعها بالنجاح.

وفحص الفريق أيضا 19 حالة أخرى، استفاد منها الأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود، وذلك ضمن برنامج «نبض » التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت، ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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