شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يجري 6 جراحات قلب لأطفال المكلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال اليوم الأول لحملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا، 6 عمليات جراحية منها 4 جراحات قلب مفتوح، واثنتان للقسطرة تكللت جميعها بالنجاح.

وفحص الفريق أيضا 19 حالة أخرى، استفاد منها الأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود، وذلك ضمن برنامج «نبض السعودية» التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت، ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.