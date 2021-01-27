شكرا لقرائتكم خبر عن 120 ألف فانوس موفر للطاقة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تكثف أمانة محافظة الأحساء ممثلة في وكالة المشاريع جهودها لإتمام مشروع ترقيم ورفع إحداثيات عناصر شبكة الإنارة في الطرقات والمرافق العامة. وظهر ذلك من خلال تركيبها 120 ألف فانوس خلال عام.

وأوضح وكيل الأمانة للمشاريع م. هشام العوفي أن المشروع يتم تنفيذه عبر منظومة رقمية متكاملة وقاعدة بيانات شاملة لعناصر الإنارة لها إسهامات تنظيمية وإدارية في جدولة المهام والبلاغات ومتابعة سير الأعمال وإعداد التقارير ومعالجة الطلبات والتحكم بها تقنيا، تعزيزا لاستدامة أعمال الإنارة والارتقاء بجودة الخدمات البلدية.

وأشار مساعد وكيل الأمانة للمشاريع م. مشاري الخرس إلى أن إدارة التشغيل والصيانة ممثلة بإدارة الكهرباء بالتعاون مع برنامج «ترشيد» أتمت خططها لاستبدال فوانيس الإضاءة القديمة، وتركيب إضاءة موفرة للطاقة «LED» متوائمة مع أحدث المعايير العالمية في الطرق والشوارع الرئيسية وكذلك المرافق العامة، موضحا أن الإضاءة الموفرة للطاقة «led» تسهم في تحقيق عناصر إيجابية عدة من بينها «توفير جهد التيار الكهربائي للإنارة، ملاءمة إضاءة فوانيس led لسبل المحافظة على البيئة، الإسهام في تقليل تكاليف الصيانة وقطع الغيار، الزيادة في العمر الافتراضي للإضاءة بعكس الأخرى (العادية)، وإيجاد طاقة نظيفة صديقة للبيئة»، وصولا إلى تطبيق أنظمة متطورة ومستحدثة للعناصر والوسائل التشغيلية التي تقوم عليها أعمال التشغيل والصيانة والمحافظة على البيئة، تمشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030.