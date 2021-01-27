شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش 340 منشأة بالخفجي في أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية محافظة الخفجي خلال الأسبوعين الماضيين 340 جولة رقابية، تم خلالها زيارة 340 منشأة، وتحرير مخالفات بـ 46 إشعارا، ومصادرة مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بوزن 366 كجم من المواد الغذائية المتنوعة.

يأتي ذلك ضمن الحملات، التي تنفذها البلدية على المنشآت التي تتعلق بالصحة العامة، والبقالات ومحلات التموينات الغذائية ومحلات محامص البن والهيل والمكسرات والمطاعم للتأكد من مدى التزامهم بالاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية الخفجي م. محمد الحميداني أن البلدية كثفت جولاتها الرقابية، للتأكد من مدى التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية، مؤكداً عدم التهاون في مراقبة المحلات، التي تتعلق بالصحة العامة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المنشآت المخالفة، التي لم تتقيد بالاشتراطات الصحية.

ودعا م. الحميداني الجميع في نطاق خدمات بلدية المحافظة للإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالصحة العامة والبلدية من خلال مركز 940.