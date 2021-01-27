شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 123 سيارة مهملة بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية الظهران ممثلة في إدارة النظافة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، 123 سيارة تالفة ومهملة من أحياء المدينة، وذلك ضمن جهودها في حملة إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وكثفت البلدية ضمن أعمالها اليومية رفع وإزالة المخلفات من الأراضي الفضاء، وأعمال الكنس وإزالة الرمال والأتربة بالشوارع، وذلك ضمن برنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وكانت البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الفنية، قد انتهت من أعمال السلامة المرورية بمدخل حي الجامعة وحي القصور أسفل كوبري طريق الأمير محمد بن فهد، وذلك بعد توسعة وتطوير وتأهيل التقاطع.

وعززت البلدية جولاتها الرقابية على المنشآت النسائية للتأكيد على المحافظة على الممارسات الصحية السليمة وتطبيق البروتوكولات الوقائية، وذلك حرصا على سلامة مرتادات صالونات التزيين وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية.