شكرا لقرائتكم خبر عن لولو تفتتح المهرجان الهندي في جميع فروعها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفاء بيوم الجمهورية الهندي الـ 72، افتتحت لولو، رائدة تجارة التجزئة في المنطقة «المهرجان الهندي» في جميع فروعها بالمملكة الذي يتضمن أبرز العروض على تشكيلة واسعة من المنتجات الهندية والنكهات، والأطباق التقليدية، والملابس التقليدية حتى 27 يناير 2021.

وحسب عادتها كل عام، أقامت لولو فعالية خاصة بهذا الحدث، وتم الافتتاح في الرياض من قبل الدكتور أوسوف سيد، السفير الهندي في المملكة العربية السعودية، بحضور السيد شهيم محمد، المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية ومجموعة من ممثلي لولو في لولو هايبرماركت أفنيو مول، المربع.

وفي جدة افتتح الفعالية السيد واي صابر، القنصل العام الهندي. مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا. حيث قامت لولو بتقليص الفعالية بشكل مصغر بدعوة حضور محددين مع التأكد من وجود تباعد اجتماعي.

تعليقا على هذا الحدث، قال سعادة السفير سيد شارك: الأمن الغذائي هو ركيزة أساسية للعلاقات بين الهند والمملكة العربية السعودية. خلال ذروة جائحة كورونا، سلسلة الإمداد بين البلدين لم تتأثر، وقد لعبت مجموعة لولو دورا إيجابيا بتوفير المنتجات الهندية، ضمنها الأرز، الخضار والفواكه إلى المملكة العربية السعودية خلال تلك الفترة. وأضاف: أنا بغاية السرور بأن مجموعة لولو ستقوم بافتتاح المزيد من الفروع في مختلف أنحاء المملكة كجزء من خطتها للتواجد بالقرب من المجتمع المحلي.

بدوره قال شهيم محمد متحدثا خلال هذه المناسبة: نحن دائما فخورون بكوننا أول من يمنح الفرصة لإظهار جمال وتنوع الثقافة الهندية من خلال مهرجان كهذا. قيمة المنتجات المستوردة تبلغ 200 مليون ريال من خلال مكاتبنا المنتشرة في الهند سنويا. هذا واجبنا نحو تقاليدنا المجيدة، الطعام والعروض من الهند، والتي تمتلك شعبية واسعة في أوساط المملكة العربية السعودية وأكثر من 200 جنسية أخرى. وهذه أيضا مبادرتنا لجذب انتباه جميع الشعوب لشيء مشترك، والذي هو الطعام، الأزياء، الأفلام والسياحة.