شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق «الخوارج شرار الخلق» بقرية العليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق محافظ قرية العليا ماجد العريفي بمكتبه فعاليات الحملة التوعوية «الخوارج شرار الخلق» بالمحافظة، التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى المملكة.

واستمع محافظ قرية العليا خلال استقباله رئيس الهيئة بالمحافظة الشيخ عبدالله الدوسري لشرح عن الحملة وما تتضمنه من فعاليات وجولات ميدانية وبرامج توعوية تهدف لتوعية وتحذير أفراد المجتمع بخطر الخوارج والجماعات المنحرفة والضالة، وإبراز جهود المملكة في مكافحة الإرهاب. وتمنى للجميع التوفيق، حاثا الجهات ذات العلاقة على دعم الحملة لتؤتي ثمارها.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة في المنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي أن الحملة المباركة التي أطلقها الرئيس العام الشيخ د. عبدالرحمن السند تستهدف تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج وفكرهم، وتسعى لتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة بخطرهم، كما تهدف للتعريف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج، وذلك انطلاقا من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها تحقيقا لرسالتها، في تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة من خلال مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمور أيدهم الله واجتماع الكلمة ووحدة الصف، والتحذير من الجماعات والأحزاب التي هي على معتقد وفكر الخوارج.

وتضمنت الحملة مشاركات توعوية عبر الشاشات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة.