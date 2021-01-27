شكرا لقرائتكم خبر عن خيارات بيئية وفنية للتصرف بالحطب المصادر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وأوضح، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة د. أسامة فقيها، أن الكميات الكبيرة من الحطب المصادر في مستودعات الوزارة المختلفة، تؤكد نجاح الحملة التي تقودها الوزارة بمشاركة الجهات الأمنية، متوقعاً تضاؤل ظاهرة الاحتطاب وكميات الحطب المستردة مع تفعيل اللائحة الجديدة لعقوبات الاحتطاب.

وأكد فقيها، أن الوزارة تدرس بدائل وقنوات الاستفادة من الحطب المسترد بشكل إيجابي، إذ يمكن استخدامه في صناعة الأثاث، والمنحوتات الخشبية، وعن طريق جمعيات الفنون، وأيضاً كمشايات وجلسات وحواجز في المتنزهات الوطنية، بالإضافة إلى استخدامه في الحدائق ومشاريع التشجير.

وشددت الوزارة على تطبيق العقوبات وفق نظام البيئة الجديد ولائحته التنفيذية، داعيةً الجميع إلى التعاون للمحافظة على الغطاء النباتي والقضاء على ظاهرة قطع الأشجار البرية منعاً لتدهور الغطاء النباتي وحفاظاً على بيئة صحية نظيفة، مهيبة بالمواطنين والمقيمين، بالتبليغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها عبر القنوات الرسمية للوزارة.