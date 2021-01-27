شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل الأمريكي بالظهران: الجهود التطوعية حدت من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية د. إبراهيم العريفي، أمس، مع القنصل الأمريكي نيكول مانز بعزاوي عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالجانب الصحي وسبل تعزيز العلاقات المشتركة.

واستعرض العريفي في حديثه أبرز المشاريع الصحية والخدمات التي تم تنفيذها بالمنطقة الشرقية ومراحل تطورها والخدمات الصحية.

وبدورها، أشادت القنصل نيكول بالتطورات الملحوظة في المجالات الصحية بالمنطقة وعموم الخدمات في المملكة وإعجابها بالإجراءات الاحترازية المتخذة وما صاحبها من جهود تطوعية صحية كان لها الأثر في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. كما أعربت عن تأييدها لرؤية المملكة 2030 التي شهدت تطورا في مختلف المجالات لا سيما في مجال الصحة.