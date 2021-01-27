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شكرا لقرائتكم الضمان الصحي: تطبيق العقد الموحد بداية من 1 فبراير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-27
ويهدف العقد الموحد إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة وحماية حقوقهم بما يتوافق مع لوائح وأنظمة المجلس.
الضمان الصحي: تطبيق العقد الموحد بداية من 1 فبراير
سيُطبق على العقود الجديدة أو المجددة
متابعات الخليج 365 - الرياض
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أعلنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، أمس الثلاثاء، أنه سيبدأ تطبيق العقد الموحد اعتبارًا من تاريخ 1/ 2/ 2021م.
التطبيق 1 فبراير:
وقال مجلس الضمان الصحي، في بيان له عبر تويتر: إن العقد الموحد سيُطبق على العقود الجديدة أو المجددة بين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص، اعتبارًا من 1/ 2/ 2021م، على أن يتم امتثال القطاع كاملًا بالعقد الموحد خلال 12 شهرًا.
هدف العقد الموحد:
ويهدف العقد الموحد إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة وحماية حقوقهم بما يتوافق مع لوائح وأنظمة المجلس.