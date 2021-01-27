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الضمان الصحي: تطبيق العقد الموحد بداية من 1 فبراير

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-27

الضمان الصحي: تطبيق العقد الموحد بداية من 1 فبراير

سيُطبق على العقود الجديدة أو المجددة

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، أمس الثلاثاء، أنه سيبدأ تطبيق العقد الموحد اعتبارًا من تاريخ 1/ 2/ 2021م.

التطبيق 1 فبراير: 

وقال مجلس الضمان الصحي، في بيان له عبر تويتر: إن العقد الموحد سيُطبق على العقود الجديدة أو المجددة بين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص، اعتبارًا من 1/ 2/ 2021م، على أن يتم امتثال القطاع كاملًا بالعقد الموحد خلال 12 شهرًا.

هدف العقد الموحد: 

ويهدف العقد الموحد إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة وحماية حقوقهم بما يتوافق مع لوائح وأنظمة المجلس.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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