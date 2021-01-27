عربات كهربائية جديدة في المسجد الحرام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-27

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، العربات الجديدة التي تخص ذوي الإعاقة في السعي والطواف والتي تمكنهم من أداء شعائرهم بكل يسر وسهولة.

تقنية حديثة:

وأكد السديس أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من حرص واهتمام الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتطوير الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين، بما يحقق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر ضمن منظومة الأعمال التطويرية التي يشهدها المسجد الحرام والعمل على الاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة في جميع المجالات مما يخدم قاصدي المسجد الحرام من الحجاج والمعتمرين والزوار.

وأوصى الشيخ السديس بالحرص على تطوير منظومة الأعمال بالمسجد الحرام والحرص على مواكبة هذا التطور فيما يخدم قاصدي بيت الله الحرام وبالخصوص ذوي الإعاقة وكبار السن ومراعاة ضرورة تكثيف عمليات التعقيم وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، والتعليمات الصادرة ‏من الجهات المختصة، ومضاعفة الجهود في تقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.

عربات كهربائية بمميزات عديدة:

ويأتي الكرسي بالعديد من المميزات، حيث جاء بتصميم خفيف الوزن، وحاصل على براءة اختراع الهندسة الذكية، ومساند للقدمين، ومصنوعة من البلاستك المقوى، وسهل النقل والطي والدفع في المنحدرات والطرق الغير ممهدة مع إمكانية إضافة محرك كهربائي (باور جلايد).

ومن مميزات المحرك (باور جلايد) تصميمه الأحادي وقدرته على التحمل ويحتوي على مقابض تحكم.

