شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الحياة الفطرية بشأن قرار منع الصيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على الاستفسارات حول منع الصيد خلال الفترة الحالية، والموضح في بيان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ، والذي أشار إلى منع الصيد بكافة أشكاله.

وقال المركز، في بيان عبر تويتر أن هذا المنع يشمل كافة أشكال الصيد بما في ذلك صيد (شبك أو طرح) الصقور بكافة أنواعها في جميع مناطق المملكة بلا استثناء، ابتداءً من تاريخ 1/ 6/ 1442هـ، والعمل جارٍ حاليًّا لإعلان تنظيم الصيد وفقًا لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية خلال الفترة القادمة.