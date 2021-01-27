شكرا لمتابعة خبر عن توكلنا توضح خطوات تحديث العنوان الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق "توكلنا" المعتمد من وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ،بعض التحديثات الخاصة ببيانات المستخدمين.

وقال التطبيق أنه بات بإمكان المستخدم تحديث العنوان الوطني في "توكلنا"، وذلك من خلال التوجه إلى قائمة خدمات والضغط على أيقونة "العنوان الوطني"، ثم يتم عرض قائمة العناوين الوطنية المسجلة لدى المستخدم.

وأضاف أنه يمكن إضافة عنوان جديد أو تحديث بيانات العنوان الموجود، كما يتاح للمستفيد إضافة أو حذف تابعين أو مكفولين على عنوانه الوطني، بالإضافة إلى إمكانية طباعة إثبات عنوان وطني كملف PDF.