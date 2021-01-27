شكرا لمتابعة خبر عن صدمة كبرى للمواطنين من الإسكان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الإسكان أنه تم إيقاف التقديم على القرض العقاري القائم، ويشمل الطلبات الجديدة فقط اعتبارًا من 1 يناير 2021، حيث أعادت وزارة الإسكان التذكير بهذا القرار.

وكانت وزارة الإسكان أبانت أن المقصود بإيقاف منتج دعم التمويل القائم هي العقود الموقعة مع الجهات التمويلية في فترة سابقة خارج إطار الوزارة، أما الشراء من السوق أو البناء الذاتي لا زال متاحًا.

وأضافت:" بالنسبة إلى منتج الشراء من السوق أو البناء الذاتي ومشاريع البيع على الخارطة فهي لا زالت متاحة ومستمرة لجميع مستفيدي برنامج سكني ".