شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تعليق عائلة الطفل ماجد الشمري بعد تفاعل أمير الحدود الشمالية مع حالته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى):

أوضحت والدة الطفل ماجد الشمري، الذي تفاعل معه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، ويعاني من ضمور في المخ، أن عمر ابنها 6 سنوات ولا يدرس، ولكنه سيدخل المدرسة العام المقبل.

ومن جانبه، أشار والد الطفل خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الراصد ":" بمجرد مشاهدة ابنه أمر بعلاجه بشكل مباشر، مقدمًا له الشكر والعرفان على تلك الخطوة الإنسانية الكبيرة ".

وكان أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، مع حالة طفل من أهالي قرية قيصومة فيحان يعاني من ضمور في المخ، وبحاجة للعلاج.

ورصد مقطع فيديو، الأمير فيصل بن خالد يتفقد حالة الطفل الذي أجهش في البكاء فور رؤية الأمير، ليقوم الأخير بتهدئته ويأمر مرافقيه بمتابعة حالته على الفور وتوفير العلاج اللازم له.