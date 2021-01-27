شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم سجود الشكر عند نزول الراتب الشهري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حُكم سجود الشكر كلما نزل الراتب الشهري

وقال الخثلان: "سجود الشكر يشرع عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة ولايشرع عند النعم المستمرة لانه قيل في ذلك لاقتضى الإنسان أن يكون في سجود دائما لأن نعم الله لا تعد ولا تحصى على الإنسان".

وفيما يخص السجود عند نزول الراتب، قال الخثلان، " الراتب هو من النعم المستمرة لايشرع السجود عندها لكن في حال جاء مبلغ مالي فجأة غير مستمر هنا يشرع سجود الشكر ".