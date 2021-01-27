شكرا لمتابعة خبر عن أولى قرارات " الحقيل " بعد توليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قرر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، تشكيل مجلس إدارة مؤقت للقيام بصلاحيات مجلس إدارة الهيئة.

وضم المجلس كلاً من خالد بن مساعد السيف رئيساً، و عبدالرزاق بن صبحي العوجان نائباً للرئيس، وعضوية: مهند بن قصي العزاوي، بدر بن غرم الله الزهراني، خالد بن محمد العمودي، سليمان بن سليم الحربي، مجدي بن محمد حريري، رامي بن خالد التركي، أحمد بن مطير البلوي،وحسان بن عصام قباني، على أن يستعين المجلس بمن يراه من المتخصصين.

يشار إلى أنه صدر مؤخراً قرارا مجلس الوزراء بالموافقة على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية، الإشراف على هيئة للمقاولين، وهيئة المهندسين، بدلاً عن وزارة التجارة، وذلك نظراً لوجود صلة وثيقة بين الهيئتين والبلديات في الاختصاصات والأهداف والبرامج.