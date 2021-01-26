السعودية اليوم / الولايات المتحدة تفرض إجراءات صارمة للحد من كورونا وتحذر رعاياها في الخارج



واشنطن 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون القنصلية بالإنابة إيان براونلي، أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات صحية إضافية لمواجهة جائحة

وقال براونلي في مؤتمر صحفي اليوم: إنه ابتداء من اليوم، ستطبق الولايات المتحدة إجراءات جديدة تقضي بأن يحصل كل المسافرين إلى أمريكا، على فحص سلبي لكورونا في غضون ثلاثة أيام قبل ركوب الطائرة المتجهة إلى أمريكا، مشيراً إلى أن هذا الإجراء ينطبق على جميع المسافرين من عمر السنتين فأكثر، من المواطنين الأمريكيين وغيرهم.

ودعا كل الأمريكيين الذين يفكرون بالسفر إلى الخارج إلى إعادة النظر في مشاريع سفرهم بشكل جدي، منبهاً المسافرين المتواجدين في الخارج، من أن العودة إلى الولايات المتحدة ستكون صعبةً خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: "إذا لم تستطيعوا الحصول على فحص لكورونا أو ظهرت نتائج الفحوصات إيجابية، فعندها ستبقون خارج البلاد لأوقات أكبر مما خططتم له، وإذا حصل ذلك ستكونون مسؤولين عن تأمين إقامتكم وكلفة العناية الطبية خلال هذه الفترة".

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واشنطن 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واسأعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون القنصلية بالإنابة إيان براونلي، أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات صحية إضافية لمواجهة جائحة كورونا ، من أجل الحفاظ على سلامة الأمريكيين.وقال براونلي في مؤتمر صحفي اليوم: إنه ابتداء من اليوم، ستطبق الولايات المتحدة إجراءات جديدة تقضي بأن يحصل كل المسافرين إلى أمريكا، على فحص سلبي لكورونا في غضون ثلاثة أيام قبل ركوب الطائرة المتجهة إلى أمريكا، مشيراً إلى أن هذا الإجراء ينطبق على جميع المسافرين من عمر السنتين فأكثر، من المواطنين الأمريكيين وغيرهم.ودعا كل الأمريكيين الذين يفكرون بالسفر إلى الخارج إلى إعادة النظر في مشاريع سفرهم بشكل جدي، منبهاً المسافرين المتواجدين في الخارج، من أن العودة إلى الولايات المتحدة ستكون صعبةً خلال الفترة المقبلة.وأضاف: "إذا لم تستطيعوا الحصول على فحص لكورونا أو ظهرت نتائج الفحوصات إيجابية، فعندها ستبقون خارج البلاد لأوقات أكبر مما خططتم له، وإذا حصل ذلك ستكونون مسؤولين عن تأمين إقامتكم وكلفة العناية الطبية خلال هذه الفترة".// انتهى //00:35ت م0212

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