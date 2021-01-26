السعودية اليوم / تونس تسجل 2026 بفيروس كورونا



تونس 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس

سجلت تونس 2026 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 200,662 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6370 حالةً.

// انتهى //

23:48ت م

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تونس 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واسسجلت تونس 2026 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 83 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس لتبلغ 200,662 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 6370 حالةً.// انتهى //23:48ت م0208

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