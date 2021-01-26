السحاب يعانق قمم جبال أبها وكأنه موج بحر هائج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها

رصدت “متابعات الخليج 365” مشهدًا خلابًا للسحاب الكثيف الذي عانق قمم الجبال الشاهقة وسفوح جبال أبها عاصمة السياحة.

مشهد كل عام:

ويتكرر المشهد الخلاب في كل عام ليجذب الكثير من المتنزهين لمشاهدة جمال حركة السحاب المتصاعدة والمتشكلة التي أضفت جمالًا للطبيعة فوق جمالها، خاصةً في وقت ما بعد العصر وقبل الغروب.

ويحرص الزوار على توثيق تلك المشاهد الطبيعية بالهواتف والاستمتاع بمشاهدة السحاب من الأعلى، حيث وصفه بعض الزوار بأنه يشبه “موج البحر الهائج” عند نزول الشمس وقت الغروب.



