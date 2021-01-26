التجارة تشهر بمنشأة خزنت مواد غذائية منتهية الصلاحية في الأحساء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

متابعات الخليج 365 - الأحساء

شهرت وزارة التجارة بمنشأة خزنت مواد غذائية منتهية الصلاحية في محافظة الأحساء.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الشركة اسمها محمد وعلي فهد العلي، والمخالف يدعى محمد بن فهد بن محمد العلي (سعودي الجنسية)، ويعمل في تجارة المواد الغذائية.

ولفتت إلى أن العقوبة الصادرة من المحكمة الجزائية بالدمام هي غرامة مالية 100 ألف ريال، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

