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شكرا لقرائتكم التجارة تشهر بمنشأة خزنت مواد غذائية منتهية الصلاحية في الأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26
ولفتت إلى أن العقوبة الصادرة من المحكمة الجزائية بالدمام هي غرامة مالية 100 ألف ريال، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.
التجارة تشهر بمنشأة خزنت مواد غذائية منتهية الصلاحية في الأحساء
فرضت غرامة 100 ألف ريال وتم مصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة
متابعات الخليج 365 - الأحساء
شهرت وزارة التجارة بمنشأة خزنت مواد غذائية منتهية الصلاحية في محافظة الأحساء.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الشركة اسمها محمد وعلي فهد العلي، والمخالف يدعى محمد بن فهد بن محمد العلي (سعودي الجنسية)، ويعمل في تجارة المواد الغذائية.
ولفتت إلى أن العقوبة الصادرة من المحكمة الجزائية بالدمام هي غرامة مالية 100 ألف ريال، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.