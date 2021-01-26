سماحة المفتي: لقاح كورونا ليس مفطرًا للصيام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أجاب مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، على سؤال هل لقاح كورونا مفطر للصيام؟

وقال المفتي بحسب الحساب الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على موقع تويتر: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لقاح كورونا ليس مفطرًا للصيام؛ وذلك لأنه يؤخذ عن طريق العضل، وليس فيه معنى الطعام والشراب.

وكان سماحة المفتي قد طالب الموظفين والمسؤولين العاملين في مختلف القطاعات بتقوى الله والتواضع، كما دعا المسؤولين بالرحمة والتواضع عند قضاء مصالح العباد، مؤكدًا أن الأخير يكون حينها صاحب حق، ولابد من إعطائه حقوقه بما نصت عليه الأصول الشرعية.

