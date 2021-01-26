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سماحة المفتي: لقاح كورونا ليس مفطرًا للصيام

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-26

سماحة المفتي: لقاح كورونا ليس مفطرًا للصيام

يؤخذ عن طريق العضل وليس فيه معنى الطعام والشراب

متابعات الخليج 365 - الرياض

أجاب مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، على سؤال هل لقاح كورونا مفطر للصيام؟

وقال المفتي بحسب الحساب الرسمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء على موقع تويتر: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لقاح كورونا ليس مفطرًا للصيام؛ وذلك لأنه يؤخذ عن طريق العضل، وليس فيه معنى الطعام والشراب.

وكان سماحة المفتي قد طالب الموظفين والمسؤولين العاملين في مختلف القطاعات بتقوى الله والتواضع، كما دعا المسؤولين بالرحمة والتواضع عند قضاء مصالح العباد، مؤكدًا أن الأخير يكون حينها صاحب حق، ولابد من إعطائه حقوقه بما نصت عليه الأصول الشرعية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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