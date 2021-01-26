شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين جرعة من لقاح «أسترازينيكا» تصل إلى السعودية الأسبوع القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد الرئيس التنفيذي لمعهد أمصال الهند أدار بوناوالا، أن المعهد سيزود السعودية بـ3 ملايين جرعة من لقاح شركة «أسترازينيكا» للوقاية من كوفيد-19 خلال أسبوع إلى 10 أيام تقريباً نيابة عن شركة الأدوية البريطانية.

ومع ذلك لا توجد لدى المعهد أي خطط فورية لنقل الإمدادات إلى أوروبا على الرغم من أن «أسترازينيكا» تتعرض لضغوط من الاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من الجرعات بعد الإعلان عن خفض كبير في الشحنات بسبب مشاكل في الإنتاج في مصنع بلجيكي.

وقال الرئيس التنفيذي أدار بوناوالا في مقابلة مع رويترز «نواصل دعم أسترازينيكا أينما احتاجوا إلى الدعم. ونحن سعداء للقيام بذلك»، مضيفاً: «لكن لم يُطلب منا توفير أي منتجات لأوروبا لأن ذلك سيعني أن الإمدادات إلى أفريقيا والهند لن تكون كافية، ونحن بالتأكيد لا نريد ذلك.. ولكن يمكن أن تتغير الأوضاع».