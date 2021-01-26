شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة عسير: ما تم تداوله عن مجسمات بأبها محل المتابعة.. واجتهاد لم يكن في محله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت أمانة عسير أن ما تم تداوله اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي، حول مجسمات في أحد الطرق بأبها، محل متابعتها وحرصها من منطلق مسؤولياتها في هذا الجانب، موضحة للجميع أن هذه المجسمات جاءت في تصور واجتهاد من خلال أحد التصورات والتصاميم الخاصة بهذا الموقع، وبالتالي تم التنفيذ على مراحل، بدءًا بتنفيذ هذه المجسمات ثم إكمال أعمال الإنارة والتشجير. وتشير الأمانة في ذات السياق إلى أنه تم تعديلها وهي اجتهاد لم يكن في محله، مؤكدةً للجميع أنها مع الشفافية أمام الرأي العام، وتُقدر حرصهم واهتمامهم، إذ إن الطريق ما زال تحت أعمال التطوير وإعادة تأهيل بنيته التحتية وفق عدة تصاميم تتناسب مع المدينة، والموقع وبجهودها الذاتية ووفق خطط عمل مستمرة.

وأكدت الأمانة أن جميع المشاريع تأتي وفقاً للبرامج الزمنية المحددة والدراسات المعتمدة لكل مشروع مع التأكيد على أهمية مستوى تنفيذ الخدمات والتشديد على المقاولين المنفذين بالالتزام بالخطة الزمنية لكل مشروع، والالتزام بتوفير وسائل السلامة المرورية في كل الطرق والمحاور.