شكرا لقرائتكم خبر الأسطا عن مسابقة ضوء: الكرة في ملعب السينمائيين لإنتاج الأفضل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد المؤلف والناقد فهد الأسطا بالاحتفالية الكبيرة التي نفذتها هيئة الأفلام لتكريم الفائزين بـ(مسابقة ضوء) لصناع الأفلام، والتي تخللها توقيع 28 مشروعا سينمائيا سعوديا، بتمويل يصل إلى 40 مليون ريال.

وقال الأسطا «إن هذه المسابقة تعد منعطفا مهما في تاريخ صناعة السينما السعودية، فمنذ الإعلان عنها وحتى حفل التوقيع ونحن نشاهد إبهارا منقطع النظير، تمثل في دعم وزارة الثقافة الكبير واللا محدود لمجالات صناعة الفيلم ابتداء من كتابة النص مرورا بالإنتاج وما بعده؛ وهو ما قل وجوده في أي دولة أخرى من العالم.

وأضاف «الكرة الآن في ملعب السينمائيين لإنتاج مجموعة من أفضل الأفلام كما وكيفا خلال عام 2021. وينتظر أن تنافس أعمالهم عالميا نظرا لإبداع صناعها وروعة مواهبهم وقوة شغفهم، ليعكسوا الهوية الخاصة لمجتمع المملكة».

وعن مشروعه (الأعمى والكتاب) الفائز في مسار النصوص المكتملة (أفلام قصيرة) أكد الأسطا أن الفيلم يحكي قصة رجل أعمى يستعين بشاب يقرأ له بعض الكتب، لتتسلسل الأحداث بعد ذلك بشكل احتفائي بالثقافة وبكينونة الإنسان المحب للقراءة.