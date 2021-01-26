منصة جائزة جدة للإبداع تستقبل 364 مبادرة

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وأظهرت الإحصائية زيارة 166 ألف زائر جديد لمنصة الجائزة و200 ألف مشاهدة خلال 80 يوما، فيما أنهت لجنة تحكيم الجائزة بوقت سابق فرز وتقييم المبادرات المقدمة للنسخة الرابعة بعد انتهاء فترة التقديم والتي استمرت لأكثر من شهرين وشرعت أعمالها بتقييم كل مبادرة بسبعة محكمين وباستقلالية تامة.وتضم الجائزة بالنسخة الحالية 6 مجالات وهي الإبداع في العالم الرقمي، والإبداع الحكومي، والإبداع الأمني، والإبداع المجتمعي، وإبداع رواد الأعمال، والإبداع في تحسين جودة الحياة.
يذكر أن الجائزة منذ انطلاقها عام 1439هـ وجدت الدعم الكامل من الأمير مشعل بن ماجد، هادفة لاستكشاف المبدعين والمبدعات وتحفيزهم وتحقيق التكامل التنموي بالمحافظة واستثمار المقومات الثقافية والإبداعية التي تنبع من المحافظة.
أنواع المبادرات:
- 291 مبادرة أفراد
- 5 مبادرات أمنية
- 68 مبادرة لمجالات الجائزة الأخرى
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