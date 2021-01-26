ولي العهد والرئيس العراقي يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا أمس من رئيس جمهورية العراق برهم صالح، جرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وتعزيزه بما يخدم مصالح البلدين في المجالات المختلفة، وذلك في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي.

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