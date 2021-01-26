شكرا لقرائتكم خبر الشورى يطالب بتسريع إكمال نظم الصحة الالكترونية لخدمة الرعاية الأولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس، عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، وزارة الصحة بالإسراع في إكمال البنية التحتية لنظم الصحة الالكترونية لخدمة الرعاية الصحية الأولية، والأنظمة والتشريعات الداعمة لها، وربطها بالمنشآت الصحية والبرامج الأخرى الداعمة.

واستمع المجلس إلى تقرير تضمن وجهة نظر اللجنة الصحية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1440 / 1441هـ، خلال طرحه للمناقشة في جلسة سابقة.

ودعا المجلس في قراره الصحة إلى دراسة إمكانية تكليف استشاري الرعاية الأولية السعوديين الذين يعملون في المستشفيات للعمل في المراكز الصحية بعيادات دورية وبحوافز مناسبة، لمعالجة النقص في هذه المراكز.

وأكد المجلس على الوزارة أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبني المبادرات وإقرار الحوافز، لرفع نسبة الممارسين الصحيين السعوديين في القطاع الخاص، وفق خطة زمنية دقيقة وواضحة وذات أولويات محددة.

كما تضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي للصحة للعام المالي 1440 / 1441هـ بأن تعمل الوزارة على زيادة عدد أسرة التنويم المخصصة للتأهيل الطبي والرعاية المديدة، وتفعيل مبادرات المشاركة مع القطاع الخاص في هذا المجال، كما دعا الوزارة إلى العمل على خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية، من خلال تبني نظام صحي فعال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الصحة والوقائية ضد المخاطر الصحية، والإسراع في تنفيذ واستلام مشاريع تطوير المراكز الصحية ورفع مستوى الرقابة والإشراف والحوكمة في إدارتها، وفق معايير الاعتماد الوطنية ومعايير سلامة المرضي (سيباهي)، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الخطة الاستراتيجية الوطنية للقوى العاملة الصحية، لمواكبة رؤية المملكة 2030.

وفي شأن آخر دعا الشورى وزارة الطاقة بالتنسيق مع القطاعات والشركات التابعة لها إلى تطوير استراتيجية موحدة، لتقديم أنشطة ومشروعات مستدامة لخدمة المجتمع بشكل ممنهج ومستمر.

واتخذ المجلس قراره بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1440 / 1441هـ، في جلسة سابقة.

وطالب المجلس في قراره وزارة الطاقة بإعداد خطة زمنية لاستقطاب الكفاءات الوطنية للمهن الحرجة والتخصصات النادرة، بما يتناسب مع المشروعات والمبادرات المستقبلية، وتعظيم الاستفادة القصوى من المواد الهيدروكربونية.

مطالبات خلال الجلسة