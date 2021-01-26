ترشيح 13 مبادرة من تعليم الطائف لجائزة الإبداع الرقمية

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وقال المدير العام لتعليم المحافظة طلال اللهيبي، «إن هذه المبادرات تسهم في تحقيق أهداف الملتقى واستثمار المقومات والطاقات الإبداعية في المنطقة لتنمية أفراد المجتمع لخدمة الوطن، إلى جانب إيجاد بيئة تنافسية إبداعية محفزة لتطوير العمل الثقافي، مؤكدا أهمية العمل على تفعيلها بما يحقق أهداف الملتقى.وثمن جهود مدير ومديرة إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات وفريق العمل معهما في تقديم الدعم والتحفيز للمنافسة وتهيئة جميع الظروف الملائمة لإنجاح المبادرات.
المبادرات المرشحة
- مكتبة النشاط الرقمية
- الأنشطة التفاعلية الالكترونية
- التحفيز الرقمي
- أسهل لي
- فصل افتراضي لمرحلة رياض الأطفال
- 100 الـ 100 قدرات كمي
- تعليم الكبار الرقمية
- منصة أرتال
- تطوير التطبيقات الرقمية للهواتف المحمولة
- إرث بصري
- برمجة ذكية لحساب المواريث عبر ويب الذكي
- المقهى الرقمي
- تفوقك مضمون
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