ترشيح 13 مبادرة من تعليم الطائف لجائزة الإبداع الرقمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترشحت 13 مبادرة من تعليم الطائف لجائزة الإبداع الرقمية لمحافظة الطائف ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة تحت شعار (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟) الذي يهدف إلى صناعة مبادرات رقمية تقنية تسهم في تعزيز ثقافة بناء الإنسان من خلال الريادة الفكرية والثقافية والتطويرية التي تعزز البيئة الإبداعية بما يتناغم مع رؤية المملكة 2030. وقال المدير العام لتعليم المحافظة طلال اللهيبي، «إن هذه المبادرات تسهم في تحقيق أهداف الملتقى واستثمار المقومات والطاقات الإبداعية في المنطقة لتنمية أفراد المجتمع لخدمة الوطن، إلى جانب إيجاد بيئة تنافسية إبداعية محفزة لتطوير العمل الثقافي، مؤكدا أهمية العمل على تفعيلها بما يحقق أهداف الملتقى. وثمن جهود مدير ومديرة إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات وفريق العمل معهما في تقديم الدعم والتحفيز للمنافسة وتهيئة جميع الظروف الملائمة لإنجاح المبادرات. وثمن جهود مدير ومديرة إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات وفريق العمل معهما في تقديم الدعم والتحفيز للمنافسة وتهيئة جميع الظروف الملائمة لإنجاح المبادرات. المبادرات المرشحة مكتبة النشاط الرقمية

الأنشطة التفاعلية الالكترونية

التحفيز الرقمي

أسهل لي

فصل افتراضي لمرحلة رياض الأطفال

100 الـ 100 قدرات كمي

تعليم الكبار الرقمية

منصة أرتال

تطوير التطبيقات الرقمية للهواتف المحمولة

إرث بصري

برمجة ذكية لحساب المواريث عبر ويب الذكي

المقهى الرقمي

تفوقك مضمون

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