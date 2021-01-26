شكرا لقرائتكم خبر مقترح لتشجير ساحات المسجد الحرام واشتراط عدم تأثيره على أماكن الصلاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرح مقترح لتشجير الساحات بالمسجد الحرام أمام لجنة مختصة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث يهدف للاستفادة من المنطقة المكشوفة التي تعلو السلالم الكهربائية في ساحات المسجد الحرام، لتكون كأحواض زراعية، مع اشتراط عدم تأثيره على أماكن الصلاة.

واطلع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس على المقترح، بحضور أعضاء اللجنة المشكلة من قبله برئاسة المهندس سلطان القرشي، وعضوية المهندس أحمد بالعمش، والمهندس ماهر الزهراني، وعمر الحميدي، والمهندس أحمد السويهري، والمهندس فارس ملا.

وأكد السديس أن هذا المقترح جاء مواكبا لرؤية المملكة الطموحة 2030، من خلال وضع خطط واستراتيجية التنمية المستدامة، ومنها الاستراتيجية الوطنية للبيئة، واستراتيجية إعادة الغطاء النباتي، وغيرها من الاستراتيجيات، من أجل تخفيف آثار التغير المناخي، ومنها خفض درجات الحرارة، وخفض نسب التلوث، وتحسين جودة الهواء وتلطيفه، وتحويل الساحات لتكون صديقة للبيئة، من خلال الزينة والظلال، بما يتلاءم مع الظروف المناخية بالمنطقة، بهدف تحسين جودة الحياة، وبالتالي يتحقق إثراء تجربة قاصدي الحرمين الشريفين، إضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية، من خلال تدوير مياه الوضوء المعالجة واستخدامها في عملية الري.

وبين أن المقترح يتطلب دراسته علميا وفنيا وتشغيليا، مع ضمان عدم التأثير على المسطحات المخصصة للصلاة أو حركة الحشود.

أهداف المقترح: