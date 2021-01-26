شكرا لمتابعة خبر عن السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

ووافق مجلس الوزراء علي إصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي - كل ( ثلاثة ) أشهر – كحد أدنى، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها أعلاه بحسب مدة الإقامة.