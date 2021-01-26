شكرا لمتابعة خبر عن النمر يوضح أهم مسببات اضطراب نبضات القلب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

نبه استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من عدم الاهتمام بضبط الضغط لمدة طويلة، مؤكدا أن ذلك يؤثر على القلب.

وقال النمر عبر تويتر إن عدم التحكم بالضغط لفترة طويلة، من أهم مسببات اضطراب نبضات القلب الرجفان الأذيني.

وكام استشاري أمراض القلب أوضح في وقت سابق، إنه من الأسباب المعروفة علميًا لحدوث الجلطة القلبية بسبب انكسار القلب، ما يلي: موت شخص عزيز، وفقدان الوظيفة، وخسارة فادحة في المال، والطلاق، وقهر الرجال الظُلم.