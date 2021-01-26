شكرا لمتابعة خبر عن متخصص: الطفرات التي ظهرت في فيروس كورونا لم تؤثر على فعالية اللقاح (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكد الدكتور باسم البحراني متخصص في طب الطواريء أن الطفرات التي ظهرت في فيروس كورونا لم تؤثر على فعالية اللقاح.

وأوضح أن "مناعة الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا تستمر من 3 الى 6 أشهر ويمكن أن تصل إلى سنة لكن هذا لا يمنع من تطعيمهم بعد 3 أشهر من الإصابة لأن المناعة التي يشكلها التطعيم أقوى وأكثر مستدامة".

وتابع : "كورونا المتحور تعرض لآلاف الطفرات والتحورات خلال العام، وهذه الطفرات لا تؤثر على شراسة الفيروس و سرعة انتشاره إلى الآن بل أثر على بروتين الشوكة وهو الذي يساعد الفيروس على دخول الخلية والتطعيم يعمل ضد هذا البروتين ".

وعن حدوث بعض الأعراض مثل إرتفاع درجة الحرارة والصداع للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى والثانية قال "هذا يدل على أن الجهاز المناعي يعمل لتشكيل المضادات الحيوية وهذا شيء مطمأن ".